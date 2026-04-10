Rum yönetimi toplam 26,7 MW gücünde 10 güneş parkı kurmayı planlıyor.

Fileleftheros’un haberine göre, ülke genelinde on binlerce metrekarelik alanda kurulması planlanan güneş parkları için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlandı. Kamuda istişareye açılan raporda, belirlenen noktaların tarımsal alan ve/veya koruma alanlarına çok yakın olduğunun görülmesi tartışmalara neden oldu.

Planlanan güneş parklarından yalnızca biri olan, 7,99 MV gücündeki Lefkoşa’nın Tseri yöresindeki parkın 90 bin 479, ikincisinin ise 46 bin 538 metrekarelik alan üzerine kurulması öngörülüyor. 2,76 MW gücündeki üçüncü büyük güneş parkı da 26 bin 090 metrekarelik alan kaplayacak.

Bazılarının enerji depolama kabiliyetine sahip olacağı belirtilen güneş parkları için planlanan yerler şu şekilde aktarıldı:

Larnaka-Avdeleru (Avdeler) köyünde 1,43 MW, Larnaka’ya bağlı Korno’da 3,8 MW, Baf’a bağlı “Milia” köyünde 1547 KW, Lefkoşa’nın Rum kesiminde Aya Varvara’da 1,20 MW, Limasol’un Pahna köyünde 1,5 MW, Limasol’un Lania köyünde 2 MW, Larnaka’nın “Dromolaksia” (Mormenekşe) köyünde 2,76 MW, Larnaka Tersefanu’da 2 MW ve Lefkoşa’nın Rum kesiminde Tseri bölgesinde 7,99 MW.