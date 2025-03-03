Girne bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Girne‘nin 67 yıllık bir geçmişe sahip olan sembol fırını Bittacı‘nın efsane ismi Hatice Biddacı yaşamını yitirdi.

Kilitkaya’da doğup büyüyen ve hayatını fırıncılığa adamış 87 yaşındaki Hatice Bittacı, sadece bir fırıncı değil, aynı zamanda Girne’nin hafızasına kazınmış sembol isimlerden biri olarak tarihe geçti.

Cenazesi 4 Mart Salı günü Girne’deki Türk Mahallesi'nde bulunan Yazıcızade Camii'nde okunacak öğle namazından sonra, Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.