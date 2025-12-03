Kendir, yazılı açıklamasında, bu durumun yasanın maddelerinden kaynaklanan bir “anomali” olduğunu belirterek, düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Kendir, ilk seçimden sonra göreve gelmeleri halinde bu sorunu gidereceklerini belirtti.

Sosyal güvenlik kapsamında da bir eşitsizlik yaşandığını savunan Kendir, 2008’de tek sosyal güvenlik sistemine geçilmesiyle emeklilik yaşının 60’a çıkarıldığını, ancak hizmet birleştirmesi yapılan sigortalılar için bu yaşın 55 olarak belirlendiğini, bu durumun “aynı sigortalılık geçmişine sahip bireyler arasında dahi çelişki yarattığını” söyledi.

Kendir, bu durumun “Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı” vurgusu yaptı.

Kendir, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunun, sosyal güvenlik sistemindeki esas sorunu, yani "eşitsizlikleri gölgelememesi" gerektiğini söyleyerek, yapılması gerekenin tüm çalışanların eşit şartlarda hak ettikleri zamanda emekli olabilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması olduğunu belirtti.