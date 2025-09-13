Serie A’nın 3. haftasında Allianz Stadyumu’nda oynanan dev derbide Juventus, Inter’i ağırladı.
Maça iyi başlayan Juventus, 24. dakikada Lloyd Kelly’nin golüyle öne geçti.
30. dakikada A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından attığı muhteşem golle derbide skoru 1-1'e getirdi.
Derbinin rekabetin diğer tarafındaki milli oyuncumuz Kenan Yıldız 38. dakikada uzaklardan attığı mükemmel golle Juventus'u tekrar öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı 2-1 ev sahibi Juventus üstünlüğüyle sonuçlandı.
65. dakikada Hakan Çalhanoğlu yine ceza sahasından attığı müthiş golle derbide skora 2-2 eşitlik getirdi.
Marcus Thuram 76. dakikada attığı golle Inter'in maçta ilk kez öne geçmesini sağladı.
Marcus'un Inter adına attığı gole 82. dakikada kardeşi Khephren Thuram'dan karşılık geldi, asist Kenan Yıldız'dan geldi. Tekrar denge sağlandı, skor 3-3 oldu.
90+1'de Vasilije Adzic, Juventus'u 4-3 öne geçirdi.
İtalya derbisi 4-3 Juventus'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
İtalya derbisine "Bizim Çocuklar" damga vurdu
Derbide milli yıldızlarımız sahnedeydi. Kenan Yıldız 1 gol ve 1 asistle takımını sırtladı.
Hakan Çalhanoğlu da ceza sahası dışından attığı 2 golle muhteşem bir performans gösterdi.