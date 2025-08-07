Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne erken veda
Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne erken veda
İçeriği Görüntüle

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız da adaylar arasında gösterildi.

Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim şu şekilde:

Oyuncu

Yaş

Ülke

Kulüp

Kenan Yıldız

20

Türkiye

Juventus

Lamine Yamal

18

İspanya

Barcelona

Desire Doue

20

Fransa

PSG

Myles Lewis-Skelly

18

İngiltere

Arsenal

Rodrigo Mora

18

Portekiz

Porto

Joao Neves

20

Portekiz

PSG

Ayyoub Bouaddi

17

Fransa

Lille

Estevao

18

Brezilya

Chelsea

Dean Huijsen

20

İspanya

Real Madrid

Pau Cubarsi

18

İspanya

Barcelona