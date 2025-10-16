Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü ve sektör uzmanları, iki ülke hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Lefkoşa bölgesinde yürütülen bazı projeleri yerinde incelemek üzere saha ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin ilgili bölümlerine KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve Daire Müdürleri de katıldı.

Program kapsamında, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu inşaat alanı, Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, Yapımı süren Devlet Tiyatroları binası, Devlet Laboratuvarı inşaat alanı, yaķında açılacak olan Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM), açılması planlanan Otizm Merkezi, Eski Eserler depo binası, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Türkmenköy İstasyonu ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alındı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ile birlikte Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu Proje sahasına yapılan ziyarette konuşan KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın tensipleriyle, depremde yıkılma riski taşıyan bu okulda proje kapsamında mevcut binanın yıkıldığını ve yerine 8 derslik, kütüphane, çok amaçlı salon, 5 laboratuvar/atölye, idari odalar ve kantin içeren bina yapılacağını, buna yönelik ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Ayrıca, Türkiye tarafından sağlanan katkılarla tüm donanım, teçhizat ve laboratuvar kurulumları tamamlanarak Metehan'da bu yıl hizmete açılan Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi ziyaret edildi. Ziyarette konuşan KEİ Ofisi Koordinatörü Öz, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitime özel önem veriyoruz. Türkiye olarak, KKTC Milli Eğitim Bakanlığıyla yürüttüğümüz projelerle yeni okulların yapımına, mevcut okulların güçlendirilmesine, tamir ve bakımına, teçhizat ve donanımına kaynak ayırıyoruz. Bu kapsamda örneğin, son 2 yılda 27 okulun bakım ve onarım işleri tamamlanmış olup, ayrıca 33 okulun tamir ve bakımı için ödenek tahsis edilmiş, bunların bakım ve onarımı için çalışmalar devam etmektedir. Yine, sadece son 1 yıl içerisinde okullara; 181 akıllı tahta, 355 bilgisayar, 136 yazıcı ve fotokopi makinesi, 300 klima, 4053 öğrenci sandalyesi, 2000 öğrenci masası alınmıştır."

Devlet Tiyatroları'na yapılan ziyarette konuşan Erol Öz, Yeni Devlet Tiyatroları binasının tamamlanması için yaklaşık 30 milyon TL destek verdiklerini, bu projeyle modern bir tesisin hizmete sunulacağını, sanat üretimi, sahne hazırlığı ve teknik donanım süreçlerinin tek çatı altında yürütülebileceğini kültür-sanat alanında üretim kapasitesini artırmaya ve tiyatro faaliyetlerine çağdaş bir çalışma ortamı kazandırmaya yönelik projenin yakında tamamlanacağını söyledi.

KEİ Ofisi heyeti daha sonra yeni Devlet Laboratuvarı inşaat alanını ziyaret etti. Koordinatör Erol Öz burada yaptığı açıklamada, 2016 yılındaki yangın sonrası yönetim ve laboratuvar binasının kullanılamaz hale geldiğini, 2217 metrekarelik çelik konstrüksiyon Devlet Laboratuvarı yeni binasının inşaatının süratle devam ettiğini, yakın zamanda tamamlanacağını kaydetti. Laboratuvar cihazlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye tarafından 40 milyon TL kaynak tahsis edildiğini ifade eden Öz; bu cihazların da devreye alınmasıyla birlikte Laboratuvarın akreditasyonunun sağlanacağını; halk sağlığı ile ilgili yapılamayan tüm kimyasal ve mikrobiyoloji analizlerin yapılabileceğini, ayrıca ithalat ve ihracat izinlerinde tek yetkili olarak laboratuvarın ürünlere sağlık sertifikası verebileceğini belirtti.

Proje uygulama ziyaretleri kapsamında KEİ Ofisi heyeti ayrıca; “Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan eski TMT binasının tadilatı ile tamamlanan ve yakında hayata geçirilecek olan; madde kullanan, riskli davranışlarda bulunan, çalıştırılan veya sokakta yaşayan çocuk ve gençlere hizmet vermesi hedeflenen Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni (ÇOGEM), halihazırda boş olan Çağlayan Çocuk Yuvası binasının tamir ve tadilatının yapılması ve iç donanımının yenilenmesiyle hayata geçirilecek olan Otizm Merkezi Proje alanını, Lefkoşa’da yer alan eski eser deposunun yapısal ve teknik yenilenmesinin sağlanarak, kültürel mirasın korunması için modern ve güvenli bir altyapı oluşturulmasını amaçlayan Eski Eserler Deposu Yenileme Projesi sahasını, Tarımsal Araştırma Alanında İşbirliği Protokolü (TAGEM) ve Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi (TAGEP) çerçevesinde yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Tarımsal Araştırma Enstitüsü Türkmenköy İstasyonu'nu” ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.