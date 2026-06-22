Ödülü, KKTC’yi İtalya’da düzenlenen Uluslararası Cittaslow Genel Kurulu’nda temsil eden Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkanı ve KKTC Cittaslow Ağı Başkanı Fatma Çimen Tuğlu aldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Tuğlu, Kıbrıs kültürünün önemli miraslarından keçe sanatının geçmişten bu güne uzanan hikâyesinin anlatıldığı “Keçenin Yolculuğu” adlı çalışmayı katılımcılarla paylaştı.

Fatma Çimen Tuğlu, 33 ülkeden 300’ü aşkın Cittaslow kentinin katılımıyla yapılan genel kurulda Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi ile diğer Cittaslow belediyelerin yürüttüğü projeler hakkında da bilgi verdi.