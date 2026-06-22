Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile ilgili yasa tasarısına karşı olduklarını açıklayarak, liyakat esaslı, şeffaf ve katılımcı bir eğitim politikası benimsenmesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Atan, söz konusu yasa tasarısının eğitim sisteminin geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir müdahale niteliği taşıdığını savunarak, AÖA’nın kurumsal kimliğinin korunması, öğretmen yetiştirme sürecinin siyasi müdahalelerden arındırılması ve eğitim paydaşlarının görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN’in de itiraz ettiği tasarının eğitim ihtiyaçlarından çok siyasi ve idari tercihler doğrultusunda hazırlandığını ileri süren Atan, tasarının eğitimde istikrarı güçlendirmek yerine belirsizlik yarattığını ve gençlerin öğretmenlik mesleğine olan güvenini zedelediğini savundu.

Eğitimde ortak aklın esas alınması gerektiğini belirten ve tasarıya ilişkin kaygılarını dile getiren Atan, şöyle devam etti:

“Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kurumsal yapısının zayıflatılmasına, öğretmen yetiştirme sürecinin siyasallaştırılmasına ve liyakat ilkesinin aşındırılmasına karşı olduğumuzu kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz.”

-“Toplumsal mutabakat sağlanmadan ilerletilen her adım, kamu vicdanında karşılık bulmayacaktır.”

Yasa tasarısının, toplumun ve eğitim camiasının itirazlarına rağmen Meclis gündemine alınmasını da eleştiren Atan, sürecin eğitim paydaşlarıyla yeterli istişare yapılmadan ilerletildiğini iddia etti.

Öğretmen sendikalarının görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Atan, eğitim sistemine ilişkin düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı yaklaşımlardan uzak ve bilimsel temelde şekillendirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti.

Hükümete yönelik eleştirilerini de dile getiren Atan, “Toplumsal mutabakat sağlanmadan, paydaşların görüşleri yok sayılarak ilerletilen her adım, kamu vicdanında karşılık bulmayacaktır.” dedi.

“Eğitim, bir toplumun geleceğidir. Atatürk Öğretmen Akademisi ise bu geleceğin temel taşıdır. Eğitimde gerilim değil uzlaşı; dayatma değil ortak akıl gereklidir.” ifadelerini kullanan Atan, AÖA’nın kurumsal kimliğinin korunması ve öğretmen yetiştirme sürecinin siyasi müdahalelerden arındırılması gerektiğini söyledi.