Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube de görevli polis ekipleri, ülkede kaçak yaşam sürenlere göz açtırmıyor.

Önceki gün saat 16.40 sıralarında Girne’de cadde üzerinde muhaceret kontrolü için durdurulan zanlı Kennison E. Kenneth’in 02 Ocak 2023 tarihinden bu yana 799 gündür adada Yetkili Makamlardan İzinsiz olarak kaldığı tespit edildi. Adaya 2023 yılında turist olarak giriş yapan zanlı bir daha çıkış yapmadı, 2 yıldır kaçak olarak ülkede kalmaya devam etti. Mahkeme emri ile tutuklanan zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis memuru Direnç Karaca, zanlının önceki gün kontroller sırasında tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. 799 gündür ülkede kaçak yaşam süren zanlının herhangi bir suça karışıp karışmadığının tespiti için soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Karaca, 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkemede söz hakkı tanınan zanlı, Girne’de bir kebapçı yanında çalıştığını öne sürerek, “Kebapçı ablayı arayın o bana yardım etsin” diyerek kendini savundu. Yargıç Evren Mürsel, yapılan beyanların ardından zanlının aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.