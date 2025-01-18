Havalimanı-İskele ana yolunda 13 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsü 73 yaşındaki İlmiza Yiğit’in ölümüne neden olan kazaya ilişkin tutuklanan kamyon sürücüsü 37 yaşındaki Azat Babakuyev dün teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemeye şahadet veren polis müfettişi, 13 Ocak 2025 tarihinde, saat 11.50 sıralarında, Havalimanı- İskele ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Boğaziçi’nde sakin İlmiza Yiğit’in yönetimindeki MY 951 plakalı motosiklet ile ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, İskele birinci yol kavşağından dikkatsizce İskele- Havalimanı ana yoluna çıkış yaptığı sırada, o esnada ana yol üzerinde Ercan istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyreden 37 yaşındaki Azat Babakuyev yönetimindeki SN 552 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü İlmiza Yiğit’in Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiğini anlatan Soyutürk, kazada zanlının da yolun sağına geçerek kazanın oluşumunda etkisi olduğunu kaydetti.

Soyutürk, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının yurt dışına çıkmaktan men edilmesine, tüm kimlik pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilmesine, 25 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500’er bin TL şahsi teminat senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.