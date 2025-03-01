Girne’de alkollü bir şekilde trafik kazası yapan ve ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen Ali Özkan tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 25 Şubat 2025 tarihinde saat 23:50 raddelerinde Girne' de Şht. Süleyman Recep Sokak üzerinde PN671 plakalı araç̧ sürücüsü Özkan’ın karsıdan gelmekte olan PP079 plakalı araca çarparak kaza yaptığını söyledi.

Polis, trafik ekiplerinin yapmış̧ olduğu kontrolde zanlının 241 miligram alkollü̈ olduğunun tespit edildiğini, ayrıca muhaceret soruşturmasında ise 19 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 578 gün yasal statüsü̈ olmaksızın KKTC'de kaçak yaşadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlı hakkında “Dikkatsiz sürüş̧, alkollü araç̧ kullanma ve diğer trafik suçları ile ilgili olarak soruşturması başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının serbest kalması durumunda yargılanmaktan kaçabileceğini, aynı suçları tekrar işleyebileceğini ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç̧, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.