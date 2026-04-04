07 Mart 2026 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletmenin ön kısmında, aralarında yaşanan tartışma sonucu İ.H.(E-21) ve İ.H.A.(E-21)’nın bir taraf olup, B.Ö.(E-24)’nün yüzüne vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldukları tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, İ.H. ve İ.H.A. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.