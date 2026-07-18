Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamları konu alan bir video paylaştı.

Türkiye MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Kıbrıslı halka karşı Yunan Kıbrıslı terör örgütü EOKA ve destekçileri tarafından işlenen vahşi ve barbarca katliamları unutmadık ve asla unutmayacağız ya da başkalarının unutmasına izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Videonun ilk bölümünde, EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara ilişkin görüntülere yer verildi.

İkinci bölümde ise bir Rum teröristin, Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin kendi ağzından yaptığı itiraflar aktarıldı.

Paylaşımda, EOKA'nın Kıbrıs Türklerine karşı işlediği insanlık dışı katliamların tarihi görüntüler ve itiraflarla gözler önüne serildiği belirtildi.