Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin (KTTB) konuğu olarak adaya geldi.

KTTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dr. Jacqueline Kitulu'nun birliği ziyaret etmesinden büyük onur duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve hekimlik camiası adına tarihi önem taşıdığı ifade edilerek, bunun uluslararası mesleki dayanışma ve iş birliğinin güçlü bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu, geçtiğimiz akşam Girne’de Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yönetimi ve eski başkanlarıyla ve bir grup hekimle Girne limanında bir araya geldi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Bülent Dizdarlı şu paylaşımı yaptı:

DİKKAT :AĞIR MİSAFİRİMİZ VAR:

Mesleki sivil toplum örgütümüz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği için çok anlamlı günler yaşıyoruz. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Jacqueline Kitulu ‘i ülkemizde ağırlıyoruz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, kuruldu kurulalı her ne kadar ülkemize uygulanan izolasyondan nasibini alıp uluslararası meslek örgütlerine katılımı engellenmişse de takip ettiği sistemli sabırlı ve birazda inatçı politika sayesinde adım adım hedefine yanaşmaktadır.

Aslında her şey nerdeyse bir çeyrek asır önce Dünya Tabipler birliğine benim başkanlığımda yazılan mektupla başlamıştı. Dünya Tabipler Birliğine yazılan mektupta , Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin her ne kadar üye olmasa da Dünya Tabipleri Birliği ilkelerini ve siyasetini yakından takip ettiği ve ilkelerine sahip çıkıldığı belirtiliyor, üye olmak istenci bildiriliyordu. Gelen cevap ümit verici değildi. “Her ülkeden bir üye kabul edilebilir” prensibiyle üzülerek kabul edemeyeceklerini bildiriyorlardı. “Üzülerek” kelimesi bile bizim morallenmemize sebep olmuş ardı ardına 2 mektup daha göndererek defacto durumu anlatmaya çalışmıştık. Benden sonra gelen arkadaşlarım da bu yazışmaları ısrarla bıkmadan usanmadan sürdürdüler.

Bu arada FEMS ( Avrupa Maaşlı Doktorlar Birliği) kazanıldı. Bu da ciddi bir ivme oldu.

Bu sayede , Dr. Ahmet Özant döneminde bir önceki Dünya Tabipler Birliği Başkanı ile yüz yüze görüşme olanağı bulundu. Bu görüşme de de talepler ısrarla sürdürüldü.

Dün ise (önceki gün) Dünya Tabipler Birliği Başkanı ile bizim Tabipler Birliğinim eski başkanları olarak bir yemek yedik. Değerli Başkan bizlere kendi binamızda bir konferans verecek. Sonra da Bedestende onuruna bir resepsiyon verilecek.

Bütün bunlar 25 yıl evvel bir en azından benim için hayaldi. Artık değil. Belki yine üye olamayacağız. Ama artık bizi yakından biliyorlar ve bir şekilde bizim onların takip ettiğimiz gibi onlarda bizi takip edecektir. Ve kararlılığımız sürdürüldüğü zaman onlarca sene de sürse nihai hedefe varılacaktır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin şimdiki yönetimini başkan Ceyhun Dalkan nezdinde yaptığı bu atılımdan dolayı kutlarım. Ve geceki tarihi iki etkinliğe başta hekim ve diş hekimleri olmak üzere ilgi duyan özellikle paylaş sağlık çalışan guruplarının katılmasını özlediğimi de belirtmek isterim.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu’yu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, sağlık alanındaki gelişmeler, iş birlikleri ile Dünya Tabipler Birliği’nin çalışmaları değerlendirildi.