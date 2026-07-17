Süper Ligin başkent ekiplerinden Yenicami 2026-2027 sezonunu dün açtı.

Yenicami takımı teknik direktör Emre Perçinci ve yardımcı antrenörler Hasan Sarıoğlu, Mustafa Berkay Sarı ile kaleci antrenörü Tugay Atiker nezaretinde 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda yapılan ilk antrenmanı başkan Derviş Sönmez ile bazı yöneticiler katılırken, Yenicami’nin hak ettiği üst sıralarda yer alması için emek, mücadele ve takım ruhuyla hedeflerimize ulaşmak için çalışılacağı ifade edildi.

Yabancı futbolcular ve yeni transferlerinde içinde olduğu 23 futbolcu ilk antrenmanda yer aldı.