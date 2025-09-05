Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından Karşıyaka’nın Grand Saphire Ressort Otel’deki kamp çalışmaları dün itibariyle tamamlandı.

2025-2026 sezonu öncesi Grand Saphire Ressort Otel’de son kampını tamamlayan Karşıyaka, hazırlık sürecini sakatlıksız şekilde tamamladı.

Kamp süresince futbolcuların hırs ve motivasyonu teknik heyeti ve yönetimi sevindirirken oldukça zorlu geçmesi beklenen lig maratonuna en hazır şekilde girmek isteyen Karşıyaka takımı ligin başlama düdüğünü beklemeye başladı.

Öte yandan Karşıyaka Kulübü sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

“2025-26 Sezonu öncesi son kampımızı sakatlıksız şekilde tamamlamış bulunmaktayız

Bu sürece kolay gelinmediğini herkesin bilmesini isteriz Karşıyaka Spor Kulübü dimdik tek yumruk ayaktadır kimseye muhtaç olmadı olmaycakta. İlerleyen günlerde bu iki aylık süreci de buraya yazacağız.”