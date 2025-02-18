Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekipleri, Karpaz’da arazi çalışmaları sırasında korkunç bir olayla karşılaştı.

Kıbrıs'ın simgesi haline gelen en az 14 eşeğin, canice vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Yakın mesafeden ateş edilerek gerçekleştirilen bu vahşetin, bilinçli ve kasıtlı bir şiddet eylemi olduğu düşünülüyor.

Katledilen eşekler arasında hamile bir anne ve yeni doğmuş yavrusunun da bulunması, olayı daha da trajik hale getirdi. Annenin doğum sırasında vurularak yavrusu ile birlikte can verdiği belirtildi. Olay, bölge halkı ve hayvan severler tarafından büyük bir öfke ve üzünçle karşılandı.

Kuzey Kıbrıs’ın en önemli doğal miraslarından biri olan Karpaz’da en az 14 başıboş eşeğin kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürülmesi büyük tepki topladı. Özellikle hamile bir eşeğin doğum yapmaya çalışırken katledilmesi vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi.

Dipkarpaz’da Çöplük Bölgesinin 500 metre kuzey batısında, 14 yaban eşeğinin ölü olarak bulunduğunun önceki gün saat 16.00 sıralarında polisin bilgisine gelmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

“SORUŞTURMA ZOR OLACAK”

Taşkent Doğa Parkı yetkilileri, olayın faillerinin bulunması için polise şikayette bulunulduğunu; ancak soruşturmanın zor olacağını belirtti.

Yetkililer, “Genellikle böyle olaylarda insanlar birbirini korur… Bu durum devam ettikçe olayın aydınlatılması zorlaşıyor” dedi. Kamera kayıtlarının olmaması ve köylülerin sessiz kalmasının polis soruşturmasını güçleştirdiğini ifade eden yetkililer, “Çok fazla ifade alınması gerekecek ve kamera kaydı yok. Polisimizin işi hiç kolay değil” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karpaz'da 14 eşeğin telef edilmesine sert tepki gösterdi, bu tür vahşetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Karpaz’da yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Ataoğlu, sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımların atılacağına dikkat çekti.

Başıboş eşeklerin neden olduğu sorunlara yönelik insancıl ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla daha önce çeşitli projeler başlatıldığını belirten Ataoğlu, bu kapsamda Çevre Koruma Dairesi, Taşkent Doğa Parkı ve Erenköy-Karpaz Belediyesi arasında "Eşek Yönetim Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandığını ve bu protokol ile bölgedeki eşekler için hayvan refahına uygun, sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlandığını dile getirdi.

EŞEKLERİN TARİHSEL ÖNEMİ

Karpaz eşekleri, Kıbrıs’ın yaban hayatının önemli bir parçası olup, adanın kültürel ve doğal mirasında büyük bir yer tutuyor. Eşekler, yaklaşık 7.000 yıl önce Doğu Afrika’da evcilleştirilmiş ve daha sonra Avrupa ve Asya’ya yayılmıştır. Kıbrıs’ta Osmanlı ve İngiliz sömürge dönemlerinden bu yana yük taşıma ve ulaşım için kullanılan eşekler, günümüzde Karpaz Yarımadası’nda serbest bir şekilde yaşamaktadır. Yaşanan bu katliam, sadece Kıbrıs’ta değil, uluslararası doğa koruma camiasında da büyük yankı uyandırdı. Doğa ve hayvan hakları savunucuları, yetkilileri harekete geçmeye ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için önlem almaya çağırıyor.