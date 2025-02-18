Lefkoşa-Gazimağusa'da anayolunda sosyal medyada araç içerisinde baygın bir halde görülen ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Seyfi Keskin ve Cem Aksel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12.02.2025 tarihinde iki erkek şahsın baygın halde olduğu görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine, artan ölümlü kazalar göz önünde bulundurarak, şahısların uyuşturucu etkisi altında olabileceklerine dair şüphe üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta bulunanların 29 yaşındaki Seyfi Keskin ve 50 yaşındaki Cem Aksel (olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında 13.02.2025 tarihinde Cem Aksel'in Gönyeli’de tespit edilerek, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet makas ve içerisinden uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, arandığını bilen Keskin'in ise, 14.02.2025 tarihinde KKTC Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlıların tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, kişi başı 500 TL vererek uyuşturucu aldıklarını, olay günü uyuşturucu etkisi altında araç kullandıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, Keskin’in aracı bir süre kullandığını, kendisinden geçince Aksel’in kullanmaya başladığını ancak onunda uyuşturucu nedeniyle aracı kullanamadığını ve yolda kaldıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlı Keskin'in kan ve idrar örneği verdiğini ancak Aksel'in örnek vermediğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi, bu süre zarfında zanlı Keskin'den alınan kan ve idrar örneği ile ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini kaydetti.

Polis, yine son 3 günde zanlıların evlerinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı. Polis, her ne kadar zanlılar hakkında kanunsuz centetik cannabinoid alma ve tasarrufu suçundan soruşturma yürütülse de uyuşturucu etkisi altında trafiğe çıktıkları için trafik suçlarıyla ilgili de araştırma yapacaklarını, kent güvenlik sisteminde inceleme yapılacağını, zanlıların gittiği güzergahların araştırılacağını belirtti.

Polis, zanlıların yasal statüsünün de araştırılacağını, muhaceret dairesine yazı yazıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu ve beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.