Karpaz Koruma Derneği, müze ve ören yerlerinin işletilmesinin özele devredilmesinin, önemli ve çağdaş bir adım olduğunu ifade ederek, destek belirtti.

Dernek başkanı Dursun Çebi, müze ve ören yerlerinin işletilmesinin özele devredilmesi için ihale hazırlığı yapılmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki pek çok müze ve tarihi yerin yalnızca mesai saatleri içerisinde ziyarete açık olduğunu, hafta sonları, resmi tatil ve akşam saatlerinde ziyarete kapalı olduklarını, dolayısıyla pek çok müze ve ören yerlerinden yeterince faydalanılamadığını belirtti.

Çebi, yaz aylarında sıcak hava nedeniyle insanların gündüz yerine akşam ve gece saatlerinde gezmeyi tercih ettiğini, turistlerin büyük bölümünün gece yaşamını tercih ederken, tarihi alanların kapalı olmasının ülkenin kültürel zenginliklerinin yeterince değerlendirilememesine yol açtığını dile getirdi.

"Bu nedenle Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı yeni model önemli ve çağdaş bir adımdır" diyen Çebi, h azırlanan şartnamede müzelerin ve tarihi yerlerin mülkiyetinin devlette kalacağı, işletme, bakım ve hizmetlerin özele verileceğinin belirtildiğini kaydetti.

Çebi, b u uygulamayla birlikte tarihi alanların yalnızca belirli saatlerde değil, gece gündüz yaşayan turizm merkezlerine dönüşeceğini belirterek, s öz konusu yerlerin düzenli olarak denetleneceğini ve herhangi bir zarar durumunda ilgili işletmelerin sorumlu tutulacağını ifade etti.

Çebi, "Şu anda birçok müzede devlet personeli görev yapmakta ve ciddi işletme maliyetleri oluşmaktadır. Personel giderleri, bakım masrafları ve işletme yükü devlet bütçesine ek yük getirmektedir. Yeni model sayesinde devlet hem bu giderlerin önemli kısmından kurtulacak hem de kiralama sistemiyle düzenli gelir elde edecektir" görüşünü de dile getirdi.

Çebi, ayrıca benzer uygulamanın dünyanın pek çok yerinde başarıyla uygulanmakta olduğunu da işaret etti.