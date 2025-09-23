Girne Turizm Limanı’nda Ağustos ayında ‘Madam Coco’ yazılı 42 bin 975 TL’lik makyaj ürünlerini gizlice sevkiyat yaptığı kamyonla KKTC’ye sokmakla suçlanan 70 yaşındaki TIR şoförü Ahmet Sarı aleyhindeki dava dün karara bağlandı. 19 Ağustos tarihinden bu yana Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Sarı, 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ağustos ayında sebze sevkiyatı için KKTC’ye 30 günlük turist vizesi ile giriş yapan Ahmet Sarı, Mersin’de ismi Aynur olan bir kişinin aracılığı ile işvereninin talimatı doğrultusunda Girne Turizm Limanı’nda bulunan KKTC Tarım Dairesi’ne ait RHA 2772 plakalı resmî araca 45 bin 975 TL değerinde olan makyaj ürünleri bıraktığı tespit edilmişti. Aynı gün tutuklanan zanlı 3 günlük soruşturma sonrası ileride yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Yargıç Murat Soytaç’ın baktığı davada, sanığın 70 yaşında 50 yıllık kamyon şoförü olduğu şeker hastası bir gözü görmeyen bir kolu olmayan eşine baktığı belirtildi. Sanık Sarı’nın işvereninin talimatı ile söz konusu gümrüksüz ürünleri adaya yasadışı soktuğuna değinen Yargıç Soytaç, sanığın 19 Ağustos tarihinden bu yana tutuklu yargılandığını belirterek “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan 45 gün hapis cezasına mahkum etti. Sarı poliste bulunan iki adet cep telefonun iade edilmesi ile Türkiye’ye gönderilecek. 70 yaşındaki Sarı sanık kürsüsünde göz yaşlarına boğuldu.