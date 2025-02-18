Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Karaağaç köyünde uzun yıllardır atıl durumda bulunan sağlık odasının yeniden hizmete girdiğini duyurdu. Dinçyürek bugünden itibaren her salı bir hekim ve hemşirenin sağlık odasında hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yaklaşık 12 yıldır kullanılmayan Karaağaç Sağlık Odası’nın tamiratının tamamlandığını belirten Dinçyürek, doktor ve sağlık ekibinin görevlendirildiğini, temel ihtiyaçların karşılandığını ve sağlık hizmetlerinin daha da geliştirileceğini ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana, Başbakan Ünal Üstel’in önerileri doğrultusunda yerinde sağlık hizmeti sunmaya önem verdiklerini vurgulayan Dinçyürek, “Yeni sağlık merkezleri yapıyoruz, mevcut olanları güçlendiriyoruz ve atıl durumdaki sağlık birimlerini yeniden faaliyete geçiriyoruz” dedi.

Bakan Dinçyürek, sağlık odasının yeniden hizmete kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok da, bu adımın bölge halkı için sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, teşekkürlerini sundu.