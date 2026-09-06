Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Ortopedi ve Travmatoloji Uluslararası Kongresi'ne KKTC ve Türkiye’de görev yapan de çok sayıda Kıbrıslı Türk hekim da katıldı.

Azerbaycan, Türkiye, KKTC, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan uzman hekimşlerin yer aldığı kongreye Ankara Ufuk Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilm Dalı Başkanı Kıbrıslı Türk, Prof. Dr. Berk Güçlü başkanlık yaptı.

Kongreye KKTC’de ve Türkiye’de görev yapan Kıbrıslı Türk doktorlar, Prof. Dr. Ramadan Özmanevra, Dr. Cenk Soydan, Doç.Dr. Barış Polat, Dr.Barış Peker, Doç. Dr.Tuğcan Demir, Dr.Özenç Aktınöz, Prof.Dr. Ulunay Kanatlı ve Prof.Dr. Metin Özalay katılım gösterdi. Prof.Dr. Berk Güçlü, Prof. Dr. Ramadan Özmanevra, Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi Dr.Cenk Soydan, Prof.Dr. Metin Özalay ve Prof.Dr. Ulunay Kanatlı Kongre’de konuşmalar yaptı.

Kongre oturumlarında ortopedi ve travmatoloji alanındaki son yenilikler, ileri cerrahi teknikler ve genç hekimlerin eğitimi detaylıca tartışıldı. Kongrede robotik cerrahi, yapay zekâ destekli tanı yöntemleri ve hastanın kendi dokularıyla uygulanan biyoteknolojik tedavi protokolleri ön plana çıktı.