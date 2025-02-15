Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde bir kişi, çekiçle bir kaplumbağanın kabuğunu kırarak içinden çıkanları ortaya çıkarıyor. Ancak asıl şaşırtan şey, çatlayan kabuğun içinden para, mücevher ve değerli eşyaların çıkması oldu.

Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, sosyal medya kullanıcılarının tepkileri de gecikmedi. Bir kullanıcı, "Onları oraya nasıl soktunuz?" diye sorarken, bir başkası "Kaplumbağanın bundan haberi var mı?" yorumunu yaptı.

Bazı kullanıcılar görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken, bazıları ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gerçek mi, kurgu mu bilinmez ama bu video, sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri olmayı başardı!