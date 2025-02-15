Antikacıda aldığı bir tepsinin 17. yüzyıla ait olduğunu öğrenen John Carcerano isimli kişi, Google'dan araştırma yapınca 5 dolara aldığı tepsinin aslında mücevher değerinde olduğunu öğrendi.

35 yıldır ikinci el eşya alımı yapan Carcerano, bu kez bir servete kondu. Tesadüfen girdiği bir dükkandan tepsi alan Carcerano, bu porselen tabağı mütevazi bir fiyatla aldı. 4,99 dolara satın aldığı porselen tabağın değeri düşündüğünden de fazlaydı.

Bu Çin porseleni daha önce kimseler tarafından fark edilmemişti. 5 avroya satılmayı bekleyen tabağı John Carcerano fark etti.

Dükkana girer girmez tabağın modern bir tabak olduğunu fark ettiğini ifade Carcerano, tabağı aldıktan sonra evde araştırma yaptı. Aynı üründen 1 tane olduğunu fark eden adam "4.400 dolara satıldığını gördüm ve beş dakika içinde elimde değerli bir şey olduğunu anladım. Son 50 yıllık müzayede tarihinde bunlardan sadece iki tanesi satılmıştı" diyerek açıkladı.

Tabağın orijinalliği uzmanlar tarafından onaylandı, parçanın değerinin 6.000 dolara ulaştığını ve istinai bir parça olduğu doğrulandı. Nadir bulunmalarından ve mükemmel korunmalarından dolayı Çin porselenleri oldukça değerli parçalardır. Ve antika pazarlarında da değerleri önemli ölçülerde artmıştır.