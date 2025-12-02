ara Kambiyo Dairesi’nin geçtiğimiz hafta yayımladığı sektör verilerine göre, 2024 yılı içerisinde sigorta şirketleri tarafından yangın sigortası branşında toplam 217.794.635,63 TL ( İki Yüz On Yedi Milyon Yedi Yüz Doksan Dört Bin Altı Yüz Otuz Beş Türk Lirası Altmış Üç Kuruş ) hasar ödemesi gerçekleştirildi. Bu veriler, yangın sigortasının işletmeler ve bireyler için ne kadar hayati bir güvence olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Açıklanan rakamlara göre, 121.870.590,67 TL ( Yüz Yirmi Bir Milyon Sekiz Yüz Yetmiş Bin Beş Yüz Doksan Türk Lirası Altmış Yedi Kuruş ) ile ödenen hasarların en büyük bölümünü Kapital Sigorta Ltd. karşıladı. En yüksek ikinci hasar ödemesini gerçekleştiren şirketin 20.426.284,72 TL ( Yirmi Milyon Dört Yüz Yirmi Altı Bin İki Yüz Seksen Dört Türk Lirası Yetmiş İki Kuruş ) üçüncü sıradaki şirketin ise 14.593.054,00 TL ( On Dört Milyon Beş Yüz Doksan Üç Bin Elli Dört Türk Lirası ) seviyesinde kaldığı belirtildi.



“Güçlü Reasürans Yapımız, Sigortalılarımıza Güven Veriyor”



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kapital Sigorta Genel Müdürü Ömer Telek şu ifadeleri kullandı:

“Yangın sigortaları, ülkemizdeki işletmelerin ve bireylerin ekonomik güvenliğini koruyan en temel ürünlerden biridir. 2024 yılında sektör genelinde ödenen tazminatların yarısından fazlasını üstlenmiş olmak, Kapital Sigorta’nın yalnızca güçlü finansal yapısını değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde sağlam reasürans desteğini de ortaya koymaktadır.

Bu güçlü reasürans altyapısı sayesinde büyük ölçekli riskleri güvenle yönetebiliyor, sigortalılarımıza kesintisiz ödeme güvencesi sunabiliyoruz. Kapital Sigorta’nın başarısının temelinde, riskin akıllıca dağıtıldığı, güven temelli bir reasürans stratejisi yer almaktadır.”



Deprem Teminatı Vurgusu: “Kapsamlı Koruma Bilinci Artmalı”



Telek ayrıca ülkemizin deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çekerek, yangın sigortalarına deprem teminatının eklenmesinin önemine vurgu yaptı:

“Yangın poliçeleri sadece yangına karşı değil, deprem gibi büyük felaketlere karşı da koruma sağlamalıdır. Sigortalılarımızın varlıklarını eksiksiz güvence altına alabilmeleri için bu farkındalığı artırmaya devam edeceğiz.”

“Bu gücü emeğiyle büyüten herkese Teşekkürler”

Bu başarıyı mümkün kılan Kurucu Başkanımız Tekin ARHUN’a , bizlere güvenen acente iş ortaklarımıza ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Kapital Sigorta olarak , güçlü reasürans desteğimiz ve finansal istikrarımızla ülkemizin ekonomik direncine katkı sağlamaya devam edeceğiz.