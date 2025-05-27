Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi iş birliğinde kapalı Maraş’ta hizmet veren Evkaf Kafe düzenlenen törenle açıldı.

Bilal Ağa Mescidi’nin hemen yanında yer alan kafenin açılışını TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile Kıbrıs Türk Vakıflar idaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer gerçekleştirdi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer açılışta yaptığı konuşmada, TİKA’nın destekleriyle Evkaf Kafe'nin hazır hale gelerek hizmete başladığını söyledi.

Tümer, Bilal Ağa’nın kapalı Maraş olarak adlandırılan bölgenin bir mührü olduğunu belirterek, yapılan araştırmalara göre de kapalı Maraş’ın yüzde 99’unun; Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Bilal Ağa Vakfı olmak üzere 3 vakfa ait olduğunu vurguladı.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da Evkaf Kafe’nin “sembolik, ancak anlamlı” bir açılış olduğunu vurguladı. Kayalar “Evkaf’ımızın 47 yıl sonra çok güzel bir şekilde ihya ettiği Bilal Ağa Mescidi’ndeyiz.” dedi.