Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa-Lefkoşa eski ana yolu üzerinde, bu sabah, polis ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, B.O’nun (E-23) içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücüyü yere attığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Girne’de uyuşturucu

Girne’de, bu sabah, polis ekipleri tarafından denetim yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan M.K’nin (E-20) kullanımındaki ve A.G.(E-18), Y.E.K.(E-21) ile B.S’nin (E-24) yolcu olarak bulundukları araçta arama yapıldı. Aramalarda içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Tasarrufunda uyuşturucu bulundu

Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, KKTC’ye giriş yapan Z.B’nin (K-22) üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.