Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından D.N.N.(E-27) ve M.W.F’nin (E-31) evinde yapılan aramalarda, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

- Lefkoşa ve Esentepe'de uyuşturucu

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen S.S’nin (E-21) üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 3 adet kağıt parçası ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sigara izmariti bulundu.

Öte yandan Esentepe’de, polis ekipleri tarafından H.Ş.D.(E-23) ve Ç.K’nin (E-24) evinde yapılan aramada ise bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meselelerle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.