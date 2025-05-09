Fileleftheros “Akıllı İlaçlar Kıbrıslı Hastalara Gıdım Gıdım Veriliyor” başlıklı haberinde kanser hastalarının bu şikayetlerinin dün Rum Meclisi Sağlık Komitesi gündemine alındığına ve aynı gün Avrupa Farmakoloji Sanayii Federasyonu ve Birlikleri’nin 2020-2023 dönemini kapsayan akıllı ilaçlara erişim olanağıyla ilgili araştırma sonucunun da açıklandığına dikkat çekti.

Gazeteye göre hastaların akıllı ilaçlara erişim olanağı ve başvuru tarihi ile başvurunun onaylanması tarihine kadar geçen süreyle ilgili araştırmada Güney Kıbrıs 36 Avrupa ülkesi içerisine 22’nci sıraya yerleştirildi. Araştırmadan akıllı ilaç başvuru tarihi ile onay tarihi arasında geçen süre AB’de ortalama 518 gün iken Güney Kıbrıs’ta 531 gün olduğu sonucu çıktı.

Konuyu meclis gündemine yazdıran Milletvekili Anddreas Apostolu, Fileleftheros’a, kanser hastalarından, ilaç başvurularının reddedildiği ve onay aşamasında büyük gecikmeler olduğu yönünde şikayetler aldıklarını belirtti. Onkoloji hastaları için her günün kritik, gecikmenin bedelinin de ağır olduğuna dikkat çeken Apostolu reddedilen başvurulara işaret etti.

Apostolu OAY'ye akıllı ilaç başvurularında yaşanan gecikmenin birkaç gün içerisinde çözülmesi çağırısı da yaptı.

Rum Meclisi Sağlık Komitesi Başkanı Efthimios Diplaros ise OAY’ın gecikme yaşandığını kabul ettiğini söyledi, kurumun birkaç ay önce personel sıkıntısına atıf yaparak kanser hastalarının ilaç başvurusuyla ilgili sıkıntıyı gündeme getirdiğini de hatırlattı. Diplaros insan hayatı söz konusu olduğu için Komite olarak konunun uzamasına müsaade etmeyeceklerini de söyledi.