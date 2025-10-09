Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki devlet dairelerinde işlemlerin hızlı ve kolay yapılması hedefiyle “Microsoft Co-pilot” isimli yapay zeka programının kullanılmaya başlandığını yazdı.

Gazete, program tanıtımının dünkü Rum Bakanlar Kurulu’nda yapıldığını, ilk aşamada 350 kullanım izniyle başlayan program çerçevesinde eğitim programlarının da gerçekleştirileceğini vurguladı.

Habere göre, 5 milyon Euro’luk başlangıç bütçesiyle “AI in Government” programı devreye sokularak, kamu için yapay zekaya dayalı çözümler üretmeleri konusunda işletmelere çağrıda da bulunuldu.