Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “HuffPost Greece” isimli haber sitesine açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in açıklamasında Kıbrıs’ın NATO üyeliğine değinerek “Elimde olsa Kıbrıs’ın NATO’ya katılımı için yarın sabah başvuruda bulunurdum” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Habere göre Hristodulidis; “şu anki aşamada basit bir hayır cevabı almak için üyelik başvurusu yapmak istemediğini” de belirterek “siyasi koşullar buna imkan verdiğinde başvuru yapabilmek için hazırlık yapmakta olduklarını” da sözlerine ekledi.

- Hristodulidis eski RMMO Komutanı Cicikostas’ı kabul etti

Öte yandan Alithia gazetesi, görevinden ayrılan RMMO Komutanı Yorgos Cicikostas’ın dün Rum Başkanlık Sarayı’nda Hristodulidis tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis kabul töreninde, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden ötürü Cicikostas’a teşekkür ederek Güney Kıbrıs’ın caydırıcılık gücünün arttırılmasında ve ABD’yle uzun yıllar sonra istenilen ilişki düzeyine ulaşılmasında Cicikostas’ın büyük katkıları olduğunu ifade etti.