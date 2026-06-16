Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisini" onayladı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, öneri sahibi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük olan yasa önerisi, komitede oy çokluğu ile onaylandı. Öneri, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul gündemine sevk edildi.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, davetli olarak Başbakanlık Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan (komite üyesi), CTP Milletvekili Devrim Barçın(komite üyesi), UBP Milletvekili Fırtına Karanfıl(komite üyesi), Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Ürün Solyalı ve Salahi Şahiner katıldı.