Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Özel Temsilcisi Andreas Kakuris’in toplantı çerçevesinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre; Kakuris konuşmasında, “Kıbrıslı Rumların, Türk işgali ve istilasından kaynaklandığını iddia ettiği, insan haklarının ve temel özgürlüklerinin çiğnendiğini” ileri sürdü.

Kakuris, Kıbrıslı Rumların büyük bir bölümünün yerinden olduğunu, dönüş hakkından ve taşınmazlarından faydalanma konusunda mahrum kalmaya devam ettiğini iddia etti.

Kuzey’deki eski Kıbrıs Rum mallarının, "yasa dışı kullanılması" ve "faydalanılmasına" da devam edildiğini ileri süren Kakuris, demografik yapının değiştirilmesi amacıyla TC kökenli vatandaşların adaya nakledildiğini de savundu.

Kayıplar konusundan da bahseden Kakuris, kayıpların akıbetinin belirlenmesi amacıyla Türkiye’nin gerekli bilgileri paylaşması ayrıca askeri bölgelere ulaşılmasına olanak sağlaması çağrısında bulundu.

Kakuris, konuşmasında ayrıca insan ticareti, kız çocukların ve kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayırımcılık, çocuk hakları gibi konulardaki görüşlerini de dile getirdi.