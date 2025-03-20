Sürücü ehliyetlerine zam geldi. “Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü” önceki gün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sürüş ehliyeti fiyatları yeniden belirlenirken 10 yıllık ehliyet almak isteyenler 5 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda!

Gelen zamma göre; öğrenci ehliyet sınavı için ücret bin 500 TL; öğrenci ehliyeti için bin 499 TL 90 kuruş; motorlu araç sürüş ehliyeti için 2 yıllık bin 499 TL 80 kuruş; 3 yıllık bin 999 TL 70 kuruş; 5 yıllık 2 bin 999 bin TL 50 kuruş ve 10 yıllık 4 bin 999 TL olarak açıklandı.