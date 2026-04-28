Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) davetlisi olarak söyleşiye katılmak üzere KKTC’ye geliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koçyiğit, GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’nde 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek “Türk Sinemasında Hülya Koçyiğit” başlıklı söyleşiye katılacak.

Etkinlik, GAÜ İletişim ve Eğitim Fakülteleri iş birliğinde, Başbakanlık Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Lapta- Alsancak- Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRTK) ile Puzzle Travel’in katkılarıyla düzenlenecek.