Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve İnsan Hakları Platformu tarafından Yapay Zekâ, Manipülasyon ve Medya Okuryazarlığı Zirvesi” düzenlendi.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen zirveye, Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Fact-Check Cyprus ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) destek verdi.

Lefkoşa’da ara bölgede düzenlenen zirve, farklı ülkelerden akademisyenleri, gazetecileri ve medya profesyonellerini bir araya getirdi.

Yapay zekâ teknolojilerinin medya alanındaki etkilerinin çok boyutlu biçimde ele alındığı zirvede; algoritmaların haber üretim süreçlerindeki rolü, dijital manipülasyon teknikleri ve dezenformasyon olgusu tartışıldı. Bununla birlikte, medya okuryazarlığının güçlendirilmesi ve doğrulama pratiklerinin geliştirilmesi, zirvenin odak noktaları arasında yer aldı.

Zirvenin açılış konuşmaları İnsan Hakları Platformu’ndan Didem Eroğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği adına faal üye Cenk Mutluyakalı ve Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Judith Rosa tarafından yapıldı.

Zirvede, Agence France-Presse (AFP) Medialab bünyesinde görev yapan gazeteci Denis Teyssou ise ana konuşmacı olarak yer aldı.

Teyssou, “Sahte Haberlerden Hiper-Gerçekliğe” başlıklı sunumunda doğrulama gazeteciliği yöntemleri ve yeni doğrulama araçları vasıtasıyla yapay zekâ ile manipüle edilmiş içeriklerin artan dalgasına karşı doğruluk kontrolü ile nasıl mücadele edildiğini anlattı. Teyssou, yapay zekâ ile manipüle edilen içeriklere karşı doğrulama gazeteciliğinin rolünü ve yeni nesil doğrulama araçlarını ele aldı.

-3 farklı oturum düzenlendi

Zirve kapsamındaki ilk oturumda, “Yapay Zekâ Çağında Medya Okuryazarlığı: Dezenformasyon ve Zararlı İçerikle Mücadele” başlığı altında bilgi kirliliği ve buna karşı geliştirilen yaklaşımlar irdelendi.

Oturum, DAÜ-BAİM Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy’un moderatörlüğünde; Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ve Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Michael Sirivianos’un katılımıyla gerçekleştirildi.

İkinci oturumda, “Bölünmüş Bir Bölgede Yapay Zekâ, Dezenformasyon ve Gazetecilik” konusu ele alındı. Moderatörlüğünü gazeteci Rally Papageorgiou’nun yaptığı oturumda, gazeteci Rasıh Reşat ve gazeteci Stavros Antoniou farklı toplumsal ve siyasal bağlamlarda bilginin üretim ve dolaşım süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Zirvenin son oturumunda ise “Yapay Zekânın Hâkim Olduğu Bir Medya Ortamında Topluluklar Arası Güven İnşası” başlığı çerçevesinde medya, güven ve diyalog ilişkisi tartışıldı. Oturum, TAK Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı moderatörlüğünde; Yunanistan Araştırma ve Teknoloji Merkezi, Bilgi Teknolojileri Enstitüsü’nden Dr. Nikos Sarris ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Saka’nın katılımıyla yapıldı.

Zirve boyunca Türkçe, İngilizce ve Yunanca dillerinde eş-zamanlı çeviri hizmeti de sunuldu.

Kapanış bölümünde söz alan Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu, çok dilli yapının önemine değinerek, zirvenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.