Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Girne Kaymakamlığı, Çatalköy–Esentepe Belediyesi, Türkiye Maarif Vakfı ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde cuma günü “Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği” düzenlenecek.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Çatalköy Hz. Ömer Türbesi Mesire Alanı’nda saat 10.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte topaç, pirilli, yedi taş, seksek, yakan top ve lingiri gibi birçok geleneksel sokak oyunu yer alacak.

Katılımcıların oyunlar aracılığıyla hem eğleneceği hem de iş birliği, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri birlikte yaşayacağı belirtilen açıklamada, tüm yaş gruplarına hitap eden içeriklerle kültürel değerlerin kuşaklar arasında aktarılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, tüm halkın davetli olduğu etkinliğin kültürel mirasın yaşatılmasının yanı sıra toplumsal bağların güçlenmesine katkı sunmasının beklendiği ifade edildi.