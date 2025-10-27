Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'ta, teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı. Serie A'da dün Lazio'ya 1-0 yenilen ve ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah beyazlılarda, fatura Hırvat çalıştırıcıya kesildi.

İtalyan kulübü ayrıca takımın geçici olarak B takımının teknik direktörü Massimiliano Brambilla'ya emanet edildiğini ve 52 yaşındaki çalıştırıcının çarşamba akşamı oynanacak Juventus - Udinese maçında yedek kulübesinde yer alacağını açıkladı.

Juventus, Tudor yönetiminde bu sezon ligde 12 puanla 8. basamakta yer alıyor. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 3 maçta 2 puan toplayabildi.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Karabükspor'u çalıştıran İgor Tudor, geçtiğimiz mart ayında çizme ekibinin başına geçmişti.