Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği'nin 20'nci oturumuna katıldı.

Azerbaycan Millî Meclisi ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen etkinlikte Öztürkler, konuk parlamento ve heyet başkanlarıyla bir araya gelerek aile fotoğrafında yer aldı.

Öztürkler, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği 20'nci Oturumu’na katılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına konuşma yaptı.

Öztürkler, uluslararası topluma, Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerini daha yapıcı bir anlayışla değerlendirme çağrısında bulundu.

Konuşmasına Azerbaycan Milli Meclisi’ne teşekkür ederek başlayan Öztürkler, geçen nisan ayında Bakü’de gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye-KKTC 3'üncü Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Toplantısı’nda gösterilen misafirperverliğin parlamentolar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının yaklaşık 70 yıldır siyasi, ekonomik, sportif, kültürel ve sosyal alanlarda haksız izolasyonlara maruz bırakıldığını dile getiren Öztürkler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin geçmişte bu haksızlıkların giderilmesi yönünde aldığı kararların önemine işaret etti. Öztürkler, kardeş ülkelerden beklentilerinin, KKTC ile parlamenter, ekonomik, sportif ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yönünde daha güçlü ve somut adımlar atılması olduğunu ifade etti.

Öztürkler, 1975 yılından bu yana İslam Konferansı Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile çeşitli düzeylerde ilişkilerini sürdüren Kıbrıs Türk Devleti’nin teşkilat içerisindeki statüsünün güçlendirilmesi ve daha ileri seviyelere taşınmasının tarihi sürecin doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürkler, adada adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak mevcut gerçekliklerin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. İki ayrı egemen devlet temelinde bir çözüm modelinin kalıcı barışın anahtarı olduğunu vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün tanınmasının vazgeçilmez olduğunu söyledi.