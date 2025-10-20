İzzet İzcan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili BKP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, BKP’nin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını selamladı ve Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman’ı kutladı.

Sonucun, Kıbrıs Türk toplumunun “federasyon iradesini açıkça ortaya koyduğunu”, “ayrılıkçı” politikalar güden kesimlere mesaj olduğunu belirten İzcan, UBP-YDP-DP hükümetinin daha fazla sürdürülemeyeceğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın önünde duran öncelikli görevin, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde görüşme sürecini yeniden başlatmak olduğunu söyleyen İzcan, bunu engellemeye dönük her türlü hareketin karşısında ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

“Kıbrıs halkının” geleceğinin barış içinde, özgür ve bağımsız “Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nde” olduğunu ifade eden İzcan, BKP’nin farklılıklara rağmen birlik ilkesine bağlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğini kaydetti.