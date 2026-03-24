Karpaz Koruma Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Karpaz bölgesinde kampüs kurma ihtimalinin “Karpaz için tarihi bir fırsat” olduğunu belirterek, doğayı koruyarak kalkınmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Dursun Çebi, bölge halkının yaşadığı dezavantajlara dikkat çekti ve Karpaz’ın gelişimden mahrum kalmasının düşünülemeyeceğini kaydetti.

Yeni Erenköy’de yapılması planlanan üniversite yatırımının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çebi, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü eğitim kurumlarından İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bölgede kampüs kurma ihtimalinin yalnızca bir eğitim yatırımı değil; aynı zamanda istihdam, altyapı gelişimi, sosyal hareketlilik ve bölgeye duyulan güvenin artması anlamına geldiğini belirtti.

Doğayla uyumlu planlanacak bir yatırımın neden baştan reddedildiğinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Çebi, geniş alan tahsisinin yapılaşmanın daha kontrollü ve dengeli şekilde yapılmasına olanak sağlayabileceğini belirtti. Modern planlama anlayışı ve çevresel etki değerlendirmeleriyle doğayı koruyan örnek bir kampüs inşa etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Çebi, bu tür yatırımlara karşı çıkılırken Karpaz halkının görüşlerinin de dikkate alınması gerektiğini belirterek, bölge halkının uzun yıllardır kalkınma, iş imkânı ve bölgede kalabilme umudu taşıdığını kaydetti.