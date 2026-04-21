Şap hastalığının artışı nedeniyle süren hayvan itlaflarına son verilmesini isteyen bir grup KIbrıslı Rum hayvancının AB zirve toplantısı için Güney Kıbrıs’a gideceği perşembe günü eylem ve yolları kapatma tehdidinde bulundukları belirtildi.

Politis gazetesi haberi “Şap Hastalığı AB Zirvesini Tehdit Ediyor” başlığıyla verdi ve bir grup hayvancının perşembe günü yolları kapatma hazırlığı yaptığını yazdı.

Gazete tarım örgütlerinin eylemlere karşı olmalarına rağmen Güney Kıbrıs’ın da KKTC gibi hayvan itlaflarından muaf tutulması konusunu yeniden gündeme getirmeye hazırlandıklarını ifade etti.

Önümüzdeki hafta iki toplumlu komitenin toplanacağını da yazan gazete, uzmanlar arasında da endişe hâkim olduğunu ve uzmanların konunun siyasileştirilmesi ve bundan seçim öncesinde istifade edilmesinin krizin ele alınmasını olumsuz etkilediğini düşündüklerini kaydetti.

Haberde epidemiyoloji uzmanlarından oluşan grubun dünkü toplantısında, virüsün yayılmasına neden olan insan kaynaklı nedenlere yönelik etkin önlem ve kısıtlamalar ele alındığı da kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde hastalığın bulaştığı “Paleometoho” bölgesindeki iki büyük çiftlikteki 19 bin domuzun itlaf edilmesine başlandığını ve bunun ay sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Bu kaybın ülkedeki toplam domuz nüfusunun yüzde 6,1’ine denk geldiğini yazan gazete, hastalığın üçüncü domuz çiftliğine bulaşmasından endişe duyulduğunu ekledi.