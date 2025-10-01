Besimler, 2024 yılında ekonominin yüzde 8,5 oranında büyüdüğünü kaydetti. Besimler ayrıca, kişi başına gayri safi milli hasılanın yaklaşık 17 bin 498 dolar olarak hesaplandığını ve 2024 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) 231,983,800,569.4 TL olduğunu açıkladı.

Sabit fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında 2024 yılında en yüksek büyümenin yüzde 19.9 ile inşaat sektöründe kaydedildiğini belirten Besimler, bunu sırayla yüzde 12.8 ile ithalat vergileri ve yüzde 11.4 ile sanayi sektörünün takip ettiğini ifade etti.

Besimler, cari fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin payları dikkate alındığında, ticaret-turizmin yüzde 22.5, kamu hizmetlerinin yüzde 15.4, mali müesseselerin yüzde 10.8, serbest meslek ve hizmetlerin yüzde 10.6, ulaştırma-haberleşmenin yüzde 9.5, ithalat vergilerinin yüzde 8.5, sanayinin yüzde 6.7, konut sahipliğinin yüzde 5.5, tarımın yüzde 5.5, inşaatın yüzde 4.9 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Daha ayrıntılı rakamlara İstatistik Kurumu’nun resmi internet sitesinden ulaşılabildiğini kaydeden Besimler, verilerin derlenmesi ve hazırlanmasında Kuruma yardımcı olan tüm paydaşlara iş birlikleri ve verdikleri destek için teşekkür etti.