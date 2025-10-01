Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Geçitkale sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale sakinlerinden Çete ailesinin sevilen çınarı Şaziye Çete dün gece vefat etti.

Bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi görmekte olan Çete 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Çete’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Geçitkale Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Geçitkale Mezarlığı’na defnedilecek.