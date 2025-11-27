Politis gazetesi, Rum İstatistik Kurumu’nun verilerine dayandırdığı haberinde, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 4,1 (421 bin 781 kişi) olduğunu yazdı. 2024 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 4,6 olduğunu ifade eden gazete, bu yılki verilerin işsiz sayısında düşüş ortaya koysa da 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranında artış gözlemlendiğini vurguladı.

Habere göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 12.1 olan 15-24 yaş arası gençlerdeki işsizlik oranının bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1’e yükseldi.

Gazete, adı edilen dönemde çalışan sayısının 509 bin 211 kişi olduğunu, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 493 bin 54 kişi olduğunu aktardı.