İsrailli “Black Cube” şirketinin, "Vidogate" olartak adlandırılan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in seçim kampanyasında finansman yolsuzluğu yaptığına dair sosyal medyada yayımlanan videoyla ilgili açıklaması, Rum basınında gündem oldu.

Politis gazetesi, “Black Cube’un İddiaları- Hükümetle Ne Çeşit Bir İş birliği Vardı?” başlıklı haberinde, şirketin konuyla ilgili açıklaması ardından Rum hükümetinin şirketle iş birliği olup olmadığı, varsa bunun ne çeşit bir iş birliği olduğu ve nasıl gerçekleştiği konusunda açıklama yapmakla yükümlü olduğuna işaret etti.

Rum hükümetinin şirketle herhangi bir iş birliği olmaması durumunda bunu yalanlaması gerektiğini, aksi takdirde zor durumda kalacağını kaydeden gazete, iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, şirketin "videogate" skandalının basına sızmasıyla ilgili açıklamasının yorumlanmasının, şu ana kadar bir dizi cevapsız soruya neden olduğunu belirtti.

Black Cube isimli şirketin gazetenin cuma günkü haberine yanıt olarak bir açıklama yaptığını ve bunun ise şirketin Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerini ifşa ettiğini kaydeden gazete, izleme ve dinleme yapan bu gibi şirketlerin genellikle faaliyetlerini kabul etmek için açıkça ortaya çıkmadıklarını ve amaçlarıyla ilgili detaylar da vermediklerini ifade etti.

Şirketin, yaptığı açıklamada, özel bir istihbarat şirketi olduğunu ve dünya çapında ticari faaliyetlerde bulunan müşterilerine özel hizmetler sunan bir kuruluş olduğunu belirttiğini yazan gazete, şirketin açıklamasında yolsuzluğun ekonomilere zarar veren ve yasal ticari faaliyetleri engelleyen bir durum olduğuna işaret edildiğini iletti.

Black Cube’un açıklamasında Güney Kıbrıs’taki Cyfield şirketi tarafından yapılan bir yolsuzluğu ortaya çıkarmasından gurur duyduğunu belirttiğini aktaran gazete, şirketin Rum makamlarıyla iş birliği yaptığını ayrıca Rum makamlarının gerçeğe ulaşacağı ve sorumluları da adalete sevk edeceğinden şüphesi olmadığını dile getirdiğini iletti.

Hristodulidis hükümetinin savunduğu gibi, Güney Kıbrıs karşısında bir hibrit tehdit olmadığının şirketin açıklamasından ortaya çıkan ilk ve en önemli şey olduğuna işaret eden gazete, ikinci önemli noktanın ise gizli ve özel görevlere sahip bir şirketin ortaya çıkıp videoyu teyit etmesi ve sorumluluğu üstlenmesi olduğunu kaydetti.

Şirketin yolsuzluğun tek kaynağı olarak Cyfield şirketini gördüğünü de kaydeden gazete, iş çevrelerine dayanarak videoyu çeken şirketin belki de Hristodulidis’in iki yakın çalışma arkadaşını aklamaya çalıştığına işaret etti.

Gazete, Black Cube şirketinin açıklaması konusunda, Cyfield şirketinden de bir açıklama yapmasının istendiğini ve şirketin ise bunun daha sonra yapılacağını söylediğini ekledi.