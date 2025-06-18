ABD medyasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Amerikan uçakları ile saldırıyı değerlendirdiği haberleri yer aldı.

Bir saatten fazla süren bu toplantıdan önce Trump İran'a "koşulsuz teslim" olma çağrısı yaptı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney de sosyal medyadan "savaş başlıyor" paylaşımı yaptı.

Paylaşımlardan birinde, "Siyonistlere asla merhamet göstermeyeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

Gece boyunca İran iki kez İsrail'e füze saldırısı yaptı.

18 Haziran sabahının erken saatlerinden itibaren iki ülkenin saldırıları sürdü.

İsrail ordusu, Tahran çevresine yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Reuters haber ajansı da İran medyasına dayanarak, başkent Tahran ile batısındaki Kerec kentinde patlamaların duyulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da bir santrifüj üretim merkezi ve silah fabrikalarını hedef aldığını iddia etti. BBC bu bilgiyi henüz bağımsız olarak doğrulayamadı.

Santrifüjler, uranyumu zenginleştirmek için kullanılan makinelerdir. Zenginleştirilmiş uranyum, hem nükleer santrallerde enerji üretiminde hem de nükleer bomba yapımında kullanılabilir.

İsrail ordusu ayrıca sosyal medyada Farsça yaptığı bir paylaşımla, Tahran'ın 18. bölgesindeki sivillere seslenerek, bölgede saatler içinde yeni saldırıların olacağını ve derhal tahliye etmeleri gerektiğini söyledi.

Reuters haber ajansının İran medyasına dayandırdığı bilgiye göre İsrail, Tahran'ın doğusunda yer alan ve İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğu bilinen İmam Hüseyin Üniversitesi'ni hedef aldı.

İsrail ayrıca, başkent Tahran yakınlarındaki Hucir füze üretim tesisine de saldırı düzenledi.

Bu tesisin, İran'ın balistik füze altyapısında önemli bir rol oynadığı ve daha önce Ekim ayında da İsrail tarafından hedef alındığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları da İsrail'in Tel Aviv kentindeki bazı mahalleler için tahliye çağrısı yaptı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, saldırıda kullanılan füzeler arasında "Hayber Şekan" tipi uzun menzilli füzeler de yer alıyor.

İran yarı resmi haber ajansı Mehr, İran'ın İsrail'e "Fettah-1" isimli füzelerini fırlattığını duyurdu. Devlet televizyonu Press TV de aynı bilgiyi doğruladı ve kaynağın İran Devrim Muhafızları olduğunu bildirdi.