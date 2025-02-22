İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasında 22 canlı İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep edeceği aktarıldı.

Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatma niyetinde olduğu kaydedildi.

- ABD anlaşma için iki hafta süre verdi

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerinde uzlaşmaya varılması için ABD iki haftalık bir süre verdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ikinci aşama müzakerelerine geçiş için ilerleme kaydedildiğini ve temel anlaşmazlık noktasının Hamas'ın Gazze'de iktidarda kalıp kalmayacağı konusu olduğunu söylediği aktarıldı.

- İsrail birinci aşamayı uzatmaya çalışıyor

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması 33 İsrailli esirin serbest bırakılmasını öngörüyor.

Bunlardan 19'u sağ, 3'ü ölü olmak üzere 22'si İsrail'e teslim edilirken bugün de 6 sağ esirin serbest bırakılması planlanıyor.

İsrailli esirlere ait 4 cesedin 20 Şubat'taki teslimi sırasında naaşı Filistinli bir kadınla karıştığı anlaşılan Shiri Bibas'ın cenazesinin İsrail'e ulaşması bekleniyor.

Böylece Gazze Şeridi'nde anlaşmanın ilk aşamasında teslim edilmesi gereken 4 İsrailli esirin cenazesi kalmış olacak.

KAN'ın haberinde, İsrail'in, ilk aşamada teslim edilmesi gereken 4 esirin cenazesinin iade edilmemesinden korktuğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikinci aşama için müzakerelere başlama kararı aldığı ve bakanların bu konuda bilgilendirildiği, temel şartının ise "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması ve Hamas'ın ortadan kaldırılması" olduğu aktarıldı.

Ayrıca, İsrail'in anlaşmanın birinci aşamasını uzatmaya ve diğer esirlerin serbest kalmasını sağlamaya çalışacağı belirtildi.

Witkoff'un İsrail'e geleceği, ABD ile koordineli bir şekilde ikinci aşama müzakerelerinin başlayacağı ve müzakerecinin Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ile İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı heyetten çıkardığı öne sürülen Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer olacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'de kabine ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasına ilişkin henüz bir karar almadı.