Ispart'da askeri helikopter düştü. Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana gelen olayla ilgili çok sayıda ekip kaza bölgesine gitti. Acı olayda maalesef 5 askerimiz şehit oldu.

İLK AÇIKLAMA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GELDİ

Konuya ilişkin ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den geldi. Başdeğirmen, "Birbirlerine küçük temasta bulunan iki helikopterden biri düştü, diğeri herhangi bir hasar almadan normal seyrine döndü. Bir eğitmen bir askeri öğrenci vardı. Kesinleşmemiş bilgiye göre bir şehidimiz bir yaralımız var. Bilgi teyide muhtaç." ifadelerini kullanmıştı.

ACI HABER GELDİ

Isparta Valisi Abdullah Erin acı olayda 4 askerin şehit olduğunu bir personeli arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"PAŞAMIZA ULAŞAMIYORDUK"

A Haber yayınına katılan Vali Erin en son yaptığı açıklamada, 2 eğitim helikopterinin birbirine teması sonrası kazanın gerçekleştiğini açıklayarak "Okul komutanı paşamıza ulaşamıyorduk. En son ona da ulaştık. Ne yazık ki şehit sayımız 5'e yükseldi" ifadelerini kullandı. Öte yandan 1 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.