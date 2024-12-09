Pazar günü katıldığı programda Trump, “ittifaka üye olan diğer ülkelerin NATO ödeneklerini ödemediği durumda NATO'dan çıkmayı ciddi olarak gündeme alabileceğini” dile getirdi.

Trump, "Ödeneklerini vermek zorundalar. ABD'ye adil davranmazlarsa ittifaktan çıkmayı kesinlikle düşüneceğim." ifadelerini kullandı.

Trump, Meet the Press’e verdiği röportajda ABD için diğer vaatlerini de sıraladı.

Cumhuriyetçi lider, toplu sınır dışı etme çalışmaları başlatacağını, gümrük vergileri uygulayacağını ve 6 Ocak'taki Kongre baskınında hüküm giymiş çok sayıda kişiyi affedeceğini dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında Şubat 2022'den beri devam eden savaşa da değinen Trump, "Trump, eğer yapabilirsem savaşı aktif olarak bitirmeye çalışacağım," ifadelerini kullandı. Ancak kendi yönetiminde Ukrayna'nın ABD'den "muhtemelen" eskisi kadar askeri yardım alamayacağını da sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçi lider, Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirmesine yönelik açıklamalarda da bulundu.

Dün Rusya tarafından görevi bıraktığı açıklanan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında, "Bu inanılmaz çünkü çok daha olumsuz koşullar altında yıllarca iktidarda kaldı” dedi.

Trump, “Şimdi aniden muhalifler gidip büyük toprak parçalarını ele geçiriyor. İnsanlar uzun süre onun kaybedeceğine dair bahse girdi ama işe yaramadı. Bu kez durum farklı görünüyor." ifadelerini kullandı.